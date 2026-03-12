Logo
Познато кад је сахрана брата Дарка Лазића

Дарко Лазић
Фото: Printscreen Republika.rs

Сахрана Драгана Лазића, рођеног брата пјевача Дарка Лазића, биће у петак 13. марта на гробљу у Брестачу.

Јуче је јавност остала затечена трагичном вешћу да је рођени брат пјевача Дарка Лазића преминуо у 32. години у саобраћајној несрећи код Шапца.

Дарко је испричао како су изгледали посљедњи тренуци које је провео са братом, ком сад спрема посљедњи испраћај.

Након што данас буде завршена обдукција, очекује се да тијело буде допремљено, како би породица могла да организује сахрану и опрости се од Драгана у кругу најближих пријатеља, родбине и комшија.

(информер)

