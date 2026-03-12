Огласило се Министарство: Исплаћено 6 милиона за 653 корисника

Аутор:АТВ
12.03.2026
12:43
Коментари:0
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, посредством Агенције за аграрна плаћања, исплатило је данас 6.098.186 КМ, за подстицаје за пољопривредну производњу, и то за 653 корисника.
"Исплаћене су сљедеће мјере - премија за произведено и продато воће у износу од: 4.243.809 КМ, Регресирано дизел гориво у износу од 1.304.377 КМ, подршка Ветеринарско сточарском центру у износу од 550.000 КМ", саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
