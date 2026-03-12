Logo
Врхунски Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra уз вриједне поклоне у m:tel понуди

ПР

12.03.2026

12:21

Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra Telefoni
Фото: PR

Доживите есенцију Leica фотографије и снагу нове генерације Xiaomi телефона.

Сјајна Xiaomi 17 серија поставља нове трендове у свијету паметних телефона. Док је Xiaomi 17 Ultra прави драгуљ понуде у премиум класи, са импресивним Leica системом камера и муњевитим перформансама, Xiaomi 17 доноси бројне адуте за све који желе модеран, снажан и поуздан паметни телефон.

Са Leica системом камера и импресивним 200 MP телефото објективом, , Xiaomi 17 Ultra је прије свега врхунски алат за мобилну фотографију, а затим и изузетно моћан телефон нове генерације. Дизајниран за кориснике који желе максимум од паметног телефона, Xiaomi 17 Ultra доноси врхунску технологију, снажну AI подршку и професионални фотографски доживљај.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, један од најбржих мобилних процесора данашњице, налази се у оба модела. Захваљујући њему, Xiaomi 17 пружа изузетну брзину рада, врхунски гејминг и низ паметних функција које свакодневно кориштење чине још једноставнијим. Уз напредни Leica систем камера, Xiaomi 17 омогућава прецизну контролу свјетла за фотографије богате детаљима и дубином.

Врхунски Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra телефони долазе и са атрактивним поклонима у m:tel понуди. Изаберите један од ова два модела и на поклон ћете добити Xiaomi робот усисивач S40C и Xiaomi адаптер 120 W HyperCharge.

Пожурите, јер ова понуда вриједи за првих 30 купаца!

За више информација позовите 0800 50 000 или посјетите www.mtel.ba.

