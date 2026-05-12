Logo
Large banner

За возаче Б категорије у Европи ускоро стиже велика промјена

Аутор:

АТВ
12.05.2026 10:33

Коментари:

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Возачи са Б категоријом у Европској унији ускоро ће моћи управљати тежим возилима него до сада.

Нова правила подижу границу са 3.500 на 4.250 килограма, првенствено због електричних доставних возила и кампера који су због батерија знатно тежи од класичних модела.

Радован Вишковић

Република Српска

Вишковић: ВРС имала најважнију улогу у одбрани Српске

Возачка дозвола Б категорије у Европској унији ускоро би требало да добије важну измјену. Према новим правилима, возачи са Б категоријом моћи ће возити возила до 4.250 килограма, умјесто досадашњих 3.500 килограма.

Промјена важна за електрична возила и кампере

Ријеч је о измјени која је посебно значајна за електрична привредна возила, доставне аутомобиле и кампере.

Европски парламент и Савјет ЕУ постигли су привремени договор још током друге половине 2024. године, а државе чланице имаће четири године да директиву пренесу у своја национална законодавства.

Зашто се мијењају правила?

Досадашња граница од 3.500 килограма постављена је у вријеме када су се прописи углавном односили на возила са моторима са унутрашњим сагоријевањем.

вјетар

Регион

Снажне олује праћене јаким вјетровима изазвале штету у Словенији

Међутим, електрификација возила промијенила је ситуацију.

Батеријски пакет у електричном возилу може тежити између 400 и 700 килограма, у зависности од капацитета. Због тога електрични комбији, доставна возила и кампери лако прелазе границу од 3,5 тоне, иако су по димензијама и намјени слични возилима која су се до сада могла возити са Б категоријом.

Без ове измјене дио возача више не би могао управљати електричним верзијама возила која су раније могли возити без додатне дозволе.

Нова правила зато представљају прилагођавање тржишној реалности, а не само административно повећање дозвољене масе возила.

Горан Селак

Република Српска

Селак: Војска одбранила народ и право српске на постојање

Ко ће моћи возити возила до 4.250 килограма?

Повећање границе неће важити без одређених услова.

За управљање возилима до 4.250 килограма биће потребно имати Б категорију најмање двије године. На тај начин жели се спријечити да потпуно нови возачи одмах сједну за волан тежих возила.

Када је ријеч о камперима, предвиђени су додатни услови — возач ће морати положити посебан испит или проћи додатну обуку.

Број путника остаје исти као и до сада — највише осам путника уз возача.

Нова правила посебно ће занимати обртнике, доставне службе, фирме које користе лака привредна возила, али и возаче који планирају куповину већег кампера.

Економски форум

Економија

Отворен Јахорина економски форум

У пракси би измјене требало да олакшају прелазак на електричне моделе, јер додатна тежина батерије више неће аутоматски значити потребу за другом категоријом возачке дозволе.

Државе чланице Европске уније имају рок од четири године да нова правила унесу у домаће законодавство, па промјене неће ступити на снагу одмах, преноси тпортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутомобил

Возачка дозвола

Возачки испит

Возачи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у Земуну: Изашао да запали цигару, па пао са терасе

Србија

Ужас у Земуну: Изашао да запали цигару, па пао са терасе

3 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Пијан шетао улицом са бомбом у руци

3 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Србија

Сазван Свети aрхијерејски сабор СПЦ за 13. и 14. мај

4 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Хроника

Мушкарац из Костајнице оштетио банку за скоро 350.000 КМ

4 ч

0

Више из рубрике

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

Ауто-мото

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

2 д

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Ауто-мото

Нова правила за возачке дозволе у ЕУ: Стижу велике промјене

2 д

0
Пад Марка Маркеза

Ауто-мото

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

2 д

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Ово би сваки возач требао знати

3 д

0

  • Најновије

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

13

51

АМС Српске упутио апел возачима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner