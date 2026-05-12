За возаче Б категорије у Европи ускоро стиже велика промјена

Аутор:АТВ
Возачи са Б категоријом у Европској унији ускоро ће моћи управљати тежим возилима него до сада.
Нова правила подижу границу са 3.500 на 4.250 килограма, првенствено због електричних доставних возила и кампера који су због батерија знатно тежи од класичних модела.
Возачка дозвола Б категорије у Европској унији ускоро би требало да добије важну измјену. Према новим правилима, возачи са Б категоријом моћи ће возити возила до 4.250 килограма, умјесто досадашњих 3.500 килограма.
Ријеч је о измјени која је посебно значајна за електрична привредна возила, доставне аутомобиле и кампере.
Европски парламент и Савјет ЕУ постигли су привремени договор још током друге половине 2024. године, а државе чланице имаће четири године да директиву пренесу у своја национална законодавства.
Досадашња граница од 3.500 килограма постављена је у вријеме када су се прописи углавном односили на возила са моторима са унутрашњим сагоријевањем.
Међутим, електрификација возила промијенила је ситуацију.
Батеријски пакет у електричном возилу може тежити између 400 и 700 килограма, у зависности од капацитета. Због тога електрични комбији, доставна возила и кампери лако прелазе границу од 3,5 тоне, иако су по димензијама и намјени слични возилима која су се до сада могла возити са Б категоријом.
Без ове измјене дио возача више не би могао управљати електричним верзијама возила која су раније могли возити без додатне дозволе.
Нова правила зато представљају прилагођавање тржишној реалности, а не само административно повећање дозвољене масе возила.
Повећање границе неће важити без одређених услова.
За управљање возилима до 4.250 килограма биће потребно имати Б категорију најмање двије године. На тај начин жели се спријечити да потпуно нови возачи одмах сједну за волан тежих возила.
Када је ријеч о камперима, предвиђени су додатни услови — возач ће морати положити посебан испит или проћи додатну обуку.
Број путника остаје исти као и до сада — највише осам путника уз возача.
Нова правила посебно ће занимати обртнике, доставне службе, фирме које користе лака привредна возила, али и возаче који планирају куповину већег кампера.
У пракси би измјене требало да олакшају прелазак на електричне моделе, јер додатна тежина батерије више неће аутоматски значити потребу за другом категоријом возачке дозволе.
Државе чланице Европске уније имају рок од четири године да нова правила унесу у домаће законодавство, па промјене неће ступити на снагу одмах, преноси тпортал.
