На Јахорини је данас званично отворен Јахорина економски форум под називом "Западни Балкан 2030: Интеграције, иновације, одрживи раст".
На отварању форума предвиђена су обраћања премијера Републике Српске Саве Минића, министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташе Кошарца, предсједника Јахорина економског форума Горана Рачића, генералног директора Економског института из Београда Драгана Шаговновића, те представника Владе Србије.
Форуму присуствује и министар финансија Републике Српске Зора Видовић.
Централни панел биће вођен о теми "Положај региона у будућем геостратешком поретку", а између осталих учествоваће генерални директор компаније "М:тел" Јелена Триван и бивши премијер Црне Горе Дритан Абазовић.
Биће одржани и панели о темама "Финансије 2030 - трансформација индустрије за интелигентно доба", "Вјештачка интелигенција у компанијама: стратешка предност или пропуштена прилика", "Одрживо тржиште без сиве зоне: Партнерство државе и привреде", те "Енергетика региона у сјенци геополитичких дешавања" и "Економија региона кроз очи страних инвеститора или великих регионалних компанија".
