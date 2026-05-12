Logo
Large banner

Отворен Јахорина економски форум

Аутор:

АТВ
12.05.2026 10:32

Коментари:

0
На Јахорини је данас званично отворен Јахорина економски форум под називом "Западни Балкан 2030: Интеграције, иновације, одрживи раст".
Фото: АТВ

На Јахорини је данас званично отворен Јахорина економски форум под називом "Западни Балкан 2030: Интеграције, иновације, одрживи раст".

На отварању форума предвиђена су обраћања премијера Републике Српске Саве Минића, министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташе Кошарца, предсједника Јахорина економског форума Горана Рачића, генералног директора Економског института из Београда Драгана Шаговновића, те представника Владе Србије.

Форуму присуствује и министар финансија Републике Српске Зора Видовић.

Економски форум
Економски форум

Централни панел биће вођен о теми "Положај региона у будућем геостратешком поретку", а између осталих учествоваће генерални директор компаније "М:тел" Јелена Триван и бивши премијер Црне Горе Дритан Абазовић.

Биће одржани и панели о темама "Финансије 2030 - трансформација индустрије за интелигентно доба", "Вјештачка интелигенција у компанијама: стратешка предност или пропуштена прилика", "Одрживо тржиште без сиве зоне: Партнерство државе и привреде", те "Енергетика региона у сјенци геополитичких дешавања" и "Економија региона кроз очи страних инвеститора или великих регионалних компанија".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јахорина економски форум

Јахорина

Западни Балкан 2030

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Цунами цијена хране стиже у Европу

17 ч

0
Новац еври

Економија

Укида се једна од најпознатијих новчаница евра

1 д

0
Ако радите само 5 година у Њемачкој, ево коју пензију ћете имати

Економија

Ако радите само 5 година у Њемачкој, ево коју пензију ћете имати

1 д

0
Скок цијена нафте за четири долара по барелу

Економија

Скок цијена нафте за четири долара по барелу

1 д

0

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner