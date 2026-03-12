Милорад Додик прославља рођендан, сарадници му приредили изненађење

Аутор:АТВ
12.03.2026
12:14
Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас прославља рођендан, а пријатељи и сарадници су му приредили изненађење.
"Хвала мојим сарадницима и пријатељима на лијепом изненађењу и топлим честиткама поводом рођендана.
Највећа снага сваког човјека су људи с којима ради, дијели одговорност и заједно пролази кроз изазове.
Поносан сам на тим с којим радим за Републику Српску и захвалан на пријатељству и подршци коју свакодневно осјећам.
Хвала свима који су ми данас упутили честитке поводом рођендана", рекао је Додик.
Милорад Додик је рођен 12. марта 1959. године.
