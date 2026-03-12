Logo
Милорад Додик прославља рођендан, сарадници му приредили изненађење

Аутор:

АТВ

12.03.2026

12:14

Коментари:

1
Милорад Додик прославља рођендан, сарадници му приредили изненађење
Фото: X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас прославља рођендан, а пријатељи и сарадници су му приредили изненађење.

"Хвала мојим сарадницима и пријатељима на лијепом изненађењу и топлим честиткама поводом рођендана.

Највећа снага сваког човјека су људи с којима ради, дијели одговорност и заједно пролази кроз изазове.

Поносан сам на тим с којим радим за Републику Српску и захвалан на пријатељству и подршци коју свакодневно осјећам.

Хвала свима који су ми данас упутили честитке поводом рођендана", рекао је Додик.

Милорад Додик је рођен 12. марта 1959. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

