Одређени максимални износи маржи на намирнице

Аутор:

АТВ

12.03.2026

13:28

Министри
Фото: АТВ

Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Одлуку о одређивању марже у промету одређених производа, којом се одређује се максимални износ марже које трговци на велико и мало могу обрачунавати у промету производа попут брашна, соли, шећера, хране за бебе, лијекова, рекао је министар трговине и туризма Нед Пуховац.

Он је истакао да се марже за трговце односе на период до 1. јуна.

"У питању су со, свињска и биљна маст, уље, млијеко, јогурт, пшенично брашно, све врсте хљеба од пшеничног брашна, шећер, храна за бебе, пелене за дјецу и одрасле, детерџент за суђе и веш и лијекови", рекао је Пуховац на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске.

Марже на намирнице

Овом одлуком прописује се максимална маржа од шест одсто у велепродаји, те осам одсто у малопродаји.

Наведеном одлуком прописује се и маржа на лијекове и то - максимална маржа од осам одсто у велепродаји и 20 одсто у малопродаји.

"Сви знамо и видимо када одемо у продавницу шта се дешава са цијенама. Овом одлуком смо настојали да то мало смиримо и да се надамо да ће ово са цијенама горива проћи и да ћемо се вратити у живот који смо имали прије. Одлука ступа даном објављивања до 1. јуна 2026. године. Желимо да видимо како ће се трговци сами понашати, хоће ли бити ово довољан алат да и они сносе дио одговорности, дио свега што се дешава. Ако успјемо, ова одлука ће бити извршена. Ако се то не деси, ићи ћемо са још строжјим мјерама", рекао је министар трговине и туризма Нед Пуховац.

Нед Пуховац

