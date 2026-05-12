Бјежао од полиције на електричном тротинету, па бацио килограм дроге

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција је ухапсила 49-годишњака којем је, након покушаја бијега електричним тротинетом, испало нешто више од килограма хероина, извијестила је Полицијска управа сплитско-далматинска.
У полицији кажу да су у понедјељак, око 12 сати, у Мравинцима полицајци покушали зауставити мушкарца на тротинету за којег су сумњали да посједује дрогу, али он се оглушио на наредбу и покушао побјећи.
Градови и општине
Електро-Бијељина: Сутра без струје 1.200 потрошача
Потом је одбацио тротинет и дао се у бијег, а у том тренутку му је испала пластична врећица у којој се налазило два пакета с хероином те је наставио бјежати, саопштила је полиција, преноси Хина.
Након што су полицајци сустигли мушкарца у бијегу, савладали су га и ухапсили те су над њим, ради спречавања даљњег бијега, употријебљена средства присиле.
Пакети су у полицијској станици извагани те је утврђено да се у њима налази 1.054 грама хероина, док је током криминалистичког истраживања утврђено да је дрога била намијењена даљњој продаји.
Република Српска
Деђански: Русија ће вјероватно тражити повлачење Шмитових наметнутих одлука
У полицији наводе како је 49-годишњак предан притворском надзорнику, уз казнену пријаву за неовлаштену производњу и промет дрогама.
(Црна-Хроника)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
50 мин0
Република Српска
53 мин0
Хроника
56 мин0
Република Српска
57 мин0
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму