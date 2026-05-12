Бјежао од полиције на електричном тротинету, па бацио килограм дроге

Аутор:

АТВ
12.05.2026 13:38

Ручке од тротинета.
Фото: Pexels

Полиција је ухапсила 49-годишњака којем је, након покушаја бијега електричним тротинетом, испало нешто више од килограма хероина, извијестила је Полицијска управа сплитско-далматинска.

У полицији кажу да су у понедјељак, око 12 сати, у Мравинцима полицајци покушали зауставити мушкарца на тротинету за којег су сумњали да посједује дрогу, али он се оглушио на наредбу и покушао побјећи.

Потом је одбацио тротинет и дао се у бијег, а у том тренутку му је испала пластична врећица у којој се налазило два пакета с хероином те је наставио бјежати, саопштила је полиција, преноси Хина.

Након што су полицајци сустигли мушкарца у бијегу, савладали су га и ухапсили те су над њим, ради спречавања даљњег бијега, употријебљена средства присиле.

Пакети су у полицијској станици извагани те је утврђено да се у њима налази 1.054 грама хероина, док је током криминалистичког истраживања утврђено да је дрога била намијењена даљњој продаји.

У полицији наводе како је 49-годишњак предан притворском надзорнику, уз казнену пријаву за неовлаштену производњу и промет дрогама.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

