Logo
Large banner

Дјевојка претукла младића у центру Загреба

Аутор:

АТВ
12.05.2026 07:11

Коментари:

0
Дјевојка претукла Филипинца у Загребу
Фото: Go to zagreb_no1 r/zagreb_no1/Reddit/Screenshot

Почетком маја у центру Загреба догодио се инцидент у којем је млада дјевојка физички напала страног држављанина.

Како Индекс сазнаје, неколико сати послије поноћи, на Илици је дошло до физичког обрачуна између непознате дјевојке и Филипинца, који је, према информацијама, био у Загребу као туриста.

sveti vasilije

Друштво

Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда

Друштвеним мрежама сада кружи видео на којем се види како га дјевојка више пута удара песницама и шутира, избацивши му мобилни телефон из руке.

Дјевојка, док га удара, не престаје да псује, што се чује на снимку, а кулминира тиме што га обара на под и наставља да га удара.

Неко све ово снима, а виде се и чују пролазници како не реагују, а у једном тренутку се чује глас: "Доста, ово је стварно превише".

Гол Матис Тела

Фудбал

Кикс Тотенхема вриједан испадања из лиге

Видео снимак можете погледати на овом линку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Загреб

Туча

физички напад

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

Сцена

Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

15 ч

0
ББЦ: Изгледа да ће Додик бити дугорочни побједник

БиХ

ББЦ: Изгледа да ће Додик бити дугорочни побједник

15 ч

0
Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

Свијет

Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

15 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.

Република Српска

Додик о изјави Каје Калас: Не зна да ли је пошла или је дошла

15 ч

3

Више из рубрике

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Регион

Земљотрес у Херцег Новом: ''Добро је затресло''

1 д

0
Crna Gora more

Регион

Опасна риба примјећена у Црногорском приморју: Отровна је за конзумирање

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Нови детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени раније пријављен због напада на полицајца

1 д

0
Стижу нова правила за апартмане у Хрватској: Ево шта се мијења

Регион

Стижу нова правила за апартмане у Хрватској: Ево шта се мијења

1 д

0

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner