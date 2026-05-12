Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда

Василије Јовановић - Свети Василије Острошки, рођен је у селу Мркоњићи, Попово Поље у Херцеговини 1610. године.
У страху од данка у крви родитељи га у дванестој години шаљу у манастир Завалу. У манастиру Завала Василије се учио црквеној писмености и богослужењу. Након неколико година прелази у требињски манастир Тврдош гдје похађа манастирску школу и ту прима монашки постриг и свештенички чин, поставши парох поповопољски.
Према предању у Црну Гору је дошао као јеромонах и након кратког боравка вратио се у Херцеговину, а потом отпутовао у Русију. Из Русије је донео богате дарове у књигама, црквеним потрепштинама и новац који је дијелио сиротињи. Пред турским насиљем поново је напустио Херцеговину и годину дана провео у Хиландару.
Дошао је у Оногошт (Никшић) 1651. али је и тај град морао да напусти и потражи уточиште у острошкој пећини-испосници, у којој је остао до краја живота.
Свети Василије Острошки умро је 12. маја 1671. године у манастиру Острог. Његове мошти и његов гроб чувају се у манастиру у Острогу до данашњег дана. У њихову моћ исцјељења и утјехе вјерују подједнако и хришћани и муслимани. У Острогу се сваке године на Тројичине дане одржава велики Народни сабор. Манастир Светог Василија Острошког му је посвећен.
Ћивот Светог Василија Острошког у Горњем манастиру, мјесто је ходочашћа вјерника из многих домаћих и иностраних крајева.
Неколико народних вјеровања везано је за овог светитеља, а можда и најзаступљеније јесте да Свети Василије Острошки сваке ноћи устаје из ковчега и шета по стијенама. У прилог томе иде и чињеница да су током година и вијекова многи свештеници свједочили како ујутру вунене чарапе на ногама Светитеља буду поцијепане, иако су увече обучене читаве.
Због тога, свако ко долази на поклоњење у Острог обавезно носи један пар вунених, бијелих чарапа.
Вјерници који полазе на пут у манастир са собом обавезно треба да понесу уље, тамјан и памук, али и вунене чарапе и све то потом оставе код свеца "да преноћи", јер ствари које проведу ноћ у просторији са моштима свеца, вјерује се, добијају магичне моћи изљечења. Такође, вјерује се да ако тог дана одете у манастир Острог "болест и друге муке вас и ваших ближњих нестаће као руком однесене".
Свети Василије Острошки се слави са мрсном или посном трпезом, све у зависности да ли "пада" у сриједу или петак када се слави посно, а осталим данима се слави мрсно.
