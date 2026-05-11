Јак лед прекрио улице и дворишта у Градачцу

11.05.2026 16:46

Фото: BHMETEO.ba

Околину Градачца погодило је невријеме са ледом, а лед је изгледао као снијег.

Промјена временских прилика слиједи и у наредним даним широм БиХ.

Нестабилно вријеме ће се наставити и током ноћи на понедјељак (11.05.), као и током понедјељка уз локално кишу и пљускове са грмљавином. У понедјељак послијеподне на сјеверу и сјевероистоку Босне, у Посавини и Семберији, могући су локално јачи пљускови са грмљавином и невријеме уз лед.

У уторак (12.05.) значајнија промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који ће се релативно брзо премјештати преко нас доносећи широм земље пролазно јачу кишу и пљускове са грмљавином уз осјетнији пад температуре. Понегдје може бити и невремена. Продор хладног фронта ће бити праћен пролазно појачаним сјеверцем, а на вишим планинама усљед наглог пада температуре може пасти и мало снијега.

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

Навечер и током ноћи на сриједу (13.05.) постепено разведравање, што ће донијети хладну ноћ уз локално појаву мраза у јутарњим сатима сриједе – објавио је БХМетео.ба.

Странице БХМетео.ба објавила је видео који приказује невријеме у Градачцу.

