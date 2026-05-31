ПК „Олимп“ окупио регионални пливачки крем

Андреј Кнежевић
31.05.2026 19:53

Фото: ATV

„Бањалука опен“ митинг пливачког клуба Олимп прославио је своје пунољество, а и ове године је окупио оно најбоље из региона, али и шире.

Више од 500 такмичара из десет земаља пристигло је на Градски олимпијски базен да плива за медаље, а златне у 50 метара делфин, домогао се Милош Миленковић репрезентативац Црне Горе.

Част Олимпа у базену бранили су бројни пливачи овог бањалучког клуба. Један од њих је и Вања Квочка којем је дводневно такмичење послужило као идеална провјера тренутне форме пред надолазећа искушења на највећој сцени.

На рачун организатора и ове године дају се чути само ријечи хвале.

„Бањалука опен“ већ годинама слави за један од најбољих пливачких митинга у региону, а тај се реноме изнова оправдао.

У Олимпу не крију задовољство што су изнова на једном мјесту окупили регионални крем, а подршка им је стигла и од надлежних институција.

На традицију свог пливачког митинга су поносни, а у Олимпу кажу, и да им све до сада урађено даје мотив да сваки наредни „Бањалука опен“ буде још бољи.

