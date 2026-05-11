Једна ствар је у манастиру Острог строго забрањена

Празник Светог Василија Острошког Чудотворца прославља се 12. маја, када ријеке вјерника хрле ка црногорским стијенама у потрази за духовним миром и исцјељењем. Уколико размишљате о ходочашћу у ову велику светињу, корисно је познавати обичаје и правила понашањакоји се деценијама поштују под окриљем Острога.
Вјерује се да се одлазак под острошке греде не планира строго разумом, већ да светац сам упућује позив вјерницима. Када осјетите потребу да кренете, препоручује се да о томе не говорите превише другима, већ да своје намјере и касније искуство задржите у тишини сопствене душе. Најважнији предуслов за овај пут је чиста вјера и искрена молитва, јер се моћима Светог Василија приступа прије свега срцем.
Поштовање према светињи исказује се и кроз скромност у одијевању. Посјетиоци треба да избјегавају било какву провокативну или сувише лежерну одјећу. Правила су јасна:
Жене: Обавезна је дуга сукња, покривена рамена и марама на глави. Обућа би требала бити затворена, па се сандале и папуче не сматрају прикладним.
Мушкарци: Долазак подразумијева дуге панталоне и мајице или кошуље са рукавима.
За оне који се одлуче на успон од Доњег до Горњег манастира, савјетује се удобна обућа. Ипак, неријетко ћете срести вјернике који овај пут прелазе боси, приносећи то као личну жртву и молитву свецу.
Иако манастир не условљава посјетиоце, уобичајено је да људи донесу скромне дарове за братство. То су најчешће основне животне намирнице попут уља, шећера, кафе или тамјана, али то остаје искључиво на вашој вољи и могућностима. Такође, дозвољено је понијети личне ствари чланова породице како би се на кратко положиле поред кивота светитеља ради благослова. Важно је упамтити строго правило: из манастира се не смије изнијети ништа што му припада, па чак ни обичан каменчић са имања.
Многи се питају како знати да је молитва услишена. Према предању, онај ко је приступио искрено, осјетиће неописив спокој и олакшање, док ће унутрашњи немир и бол нестати. Ако тај осјећај изостане, то је знак да треба још снажније и дубље радити на чистоти сопствених мисли и искрености намјера, јер свака права молитва на крају нађе свој пут.
