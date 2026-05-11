Конференција Требиње 2026. "Градимо регион" доноси визију будућности

У тренутку када регион улази у нову инвестициону и инфраструктурну фазу развоја, Требиње ће 18. и 19. јуна 2026. године постати епицентар капиталних пројеката и стратешких одлука.
У Културном центру овог града иће одржана конференција "Требиње 2026: Градимо регион" – ексклузивни дводневни скуп који на једном мјесту окупља водеће грађевинске компаније, међународне инвеститоре, представнике влада, банкарски сектор и најистакнутије архитекте и инжењере региона.
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник, истакао је за АТВ значај овог окупљања за цијели Балкан.
"Конференција у Требињу окупиће све релевантне факторе из региона. На једном мјесту наћи ће се велике компаније које проводе најзначајније инфраструктурне пројекте широм свијета. Поред привредних гиганата, биће присутни представници свих нивоа власти. Свако ће у свом домену – од грађевинарства до просторног уређења – подијелити нове технологије, знања и искуства са учесницима", поручио је Випотник.
Међу потврђеним учесницима налазе се лидери индустрије: Integral Inženjering, Milenium Team, Galens Invest, Hering, Exing, Zeta Gradnja, EL promet, Monteput, Texo Molior, Herc Gradnja, In Ljubuški, Fidija, BRIV Construction , Reliance, компаније које стоје иза најзначајнијих инфраструктурних и урбаних пројеката, Београд на води, Луштица, Аутопутеви Српске, Србија воз и жељезнице, бројени градови и општине региона..
Конференција ће окупити и представнике надлежних министарстава и јавних институција из Србије, Црне Горе и Републике Српске, као и кључне актере банкарског и финансијског сектора који учествују у структурирању великих инвестиционих пројеката.
Додатну тежину догађају дају угледни стручњаци и међународно признати професионалци из Италије, Велике Британије, Србије, Црне Горе, Хрватске.
Ово није још једна конференција о трендовима - ово је платформа на којој се говори о конкретним пројектима вриједним стотине милиона евра.
Током шест тематских панела биће отворена кључна питања развоја региона:
На који начин јавно-приватна партнерства и међународни фондови редефинишу инвестициону динамику?
Како дигитализација, БИМ, паметни материјали и нови модели управљања ризицима трансформишу грађевинску индустрију?
Завршни панел отвориће стратешку тему одрживог туризма и трговинске инфраструктуре, позиционирајући грађевински сектор као кључног покретача економског раста.
Организатори, Град Требиње и Hplode media group поручују да је циљ конференције повезивање приватног капитала, јавних институција и струке у циљу креирања стабилног, одрживог и дугорочног развојног модела региона.
У времену глобалних економских изазова, раста цијена материјала и потребе за енергетском сигурношћу, „Требиње 2026: Градимо регион“ представља снажну поруку — регион има капацитет, знање и капитал да самостално гради своју будућност.
Очекује се присуство више стотина инвеститора, пројектаната, извођача, урбаниста, представника влада, финансијских институција и међународних партнера, чиме ће Требиње током два дана постати централна тачка регионалне инвестиционе мапе.
Кроз разговоре о паметним градовима, одрживој градњи и енергетској будућности, овај еминентни скуп показује да развој више није само питање путева и зграда, већ квалитета живота, одрживости и повезаности. Данашње идеје засигурно постају темељи сутрашњег региона - модернијег, снажнијег и спремног за изазове будућности.
