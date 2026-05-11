Минић са командантом ЕУФОР-а: Српска остаје гарант безбједности и стабилности

Аутор:

АТВ
11.05.2026 12:50

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на састанку са командантом ЕУФОР-а, генерал мајора Маурициа Фронду.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у наступну посјету команданта ЕУФОР-а, генерал мајора Маурициа Фронду.

Током састанка, премијер Минић исказао је потпуну посвећеност институција Републике Српске осигуравању безбједног и стабилног окружења, те поздравио активности ЕУФОР-а које воде према том циљу.

Он је истакао да очување стабилног окружења остаје примарни задатак свих агенција за провођење закона, наводећи да је од велике важности да се задржи партнерски однос са Мисијом ЕУФОР-а у смислу подржавања ових настојања.

С друге стране, генерал Фронда описао је безбједоносну ситуацију у БиХ као мирну и стабилну, те нагласио да ће ЕУФОР и у времену пред нама остати снажно посвећен осигурању своје мисије.

