Колеге се опраштају од трагично страдалог Немање Алемпића

АТВ
11.05.2026 13:01

Полицајац Немања Алемпић, који је трагично изгубио живот у саобраћајној незгоди
Фото: МУП Републике Српске

Министарство унутрашњих послова Републике Српске опростило се од младог полицајца Немање Алемпића, који је трагично изгубио живот у саобраћајној незгоди.

"Колеге ће га памтити као вриједног и посвећеног младог човјека, увијек спремног да помогне и часно обавља свој посао. Његов прерани одлазак оставио је неизбрисиву празнину међу свима који су га познавали и радили с њим", навели су они.

Како су истакли, иза Немање су остали кћерка, супруга, родитељи и брат.

"Немања је рођен 2001. године у Бијељини, граду у којем је одрастао, завршио основно и средње образовање и започео свој животни пут испуњен поштењем, одговорношћу и жељом да служи својој заједници.

Полицијску академију у Бањалуци завршио је 2021. године, након чега је започео службу у Полицијској станици Бијељина, најприје као приправник, а потом и као полицијски службеник", објавили су из МУП-а РС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Немања Алемпић

МУП Републике Српске

Саобраћајна несрећа

опроштајна порука

