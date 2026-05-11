Колеге се опраштају од трагично страдалог Немање Алемпића

Министарство унутрашњих послова Републике Српске опростило се од младог полицајца Немање Алемпића, који је трагично изгубио живот у саобраћајној незгоди.
"Колеге ће га памтити као вриједног и посвећеног младог човјека, увијек спремног да помогне и часно обавља свој посао. Његов прерани одлазак оставио је неизбрисиву празнину међу свима који су га познавали и радили с њим", навели су они.
Како су истакли, иза Немање су остали кћерка, супруга, родитељи и брат.
"Немања је рођен 2001. године у Бијељини, граду у којем је одрастао, завршио основно и средње образовање и започео свој животни пут испуњен поштењем, одговорношћу и жељом да служи својој заједници.
Полицијску академију у Бањалуци завршио је 2021. године, након чега је започео службу у Полицијској станици Бијељина, најприје као приправник, а потом и као полицијски службеник", објавили су из МУП-а РС.
