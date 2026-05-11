Подршка пољопривредницима: Министарство исплатило средства за 346 корисника

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, посредством Агенције за аграрна плаћања, исплатило је средства у износу 3.034.141 КМ за 346 корисника.
- Премија за тов јунади у износу од 1.486.750 КМ,
- Подршка пчеларској производњи у износу од 135.516 КМ,
- Премија за приплодне јунице у износу од 277.500 КМ,
- Подршка мјерама заштите здравља животиња у износу од 672.898 КМ,
- Подршка мјерама заштите здравља биљака у износу од 201.734 КМ,
- Подршка развоју коњарства у износу од 167.200 КМ,
- Премија за овце и козе и систем крава-теле у износу од 82.008 КМ,
- Премија за индустријски дуван у износу од: 10.535 КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
53
19
43
19
41
19
37
19
26
Тренутно на програму