Опасна риба примјећена у Црногорском приморју: Отровна је за конзумирање

АТВ
11.05.2026 10:27

Фото: Pexels

У Црногорском приморју учестале су пријаве улова рибе сребрнопруга напухача, која је отровна за конзумацију, али нема бојазни за купаче.

Из Института за биологију мора наводе да риба напухача /тетраодонтидае/ спада у опасне врсте по људско здравље јер у унутрашњим органима садржи отров који се не разграђује кувањем.

Које врсте напухача су регистроване у Јадрану

У Јадрану су забиљежене четверозупка, сребрнообразна и океанска напухача, а посљедњи пријављени улов сребрнопруге напухаче био је почетком марта код Петровца.

Постоји могућност стварања сталне популације

Постоји опасност од повећања бројности ове рибе, јер је регистровано присуство мужјака и женки, као и млађих примјерака, што указује на вјероватно мријешћење ове рибе у црногорским водама, што води ка успостављању сталне популације.

"Начин заштите је опрез приликом улова, као и доношење акционих планова за сузбијање и успостављање контроле над овим страним врстама рибе", објашњавају из Института.

Климатске промјене утичу на појаву нових врста

Риболовци се позивају на опрез, да не додирују рибу голим рукама и никако да је не конзумирају, те да обавезно контактирају Институт за биологију мора због евиденције и базе података о уловима страних врста.

Ова врста рибе, како се наводи, није агресивна и углавном живи на већим дубинама, тако да контакт са њом имају рибари приликом риболова.

Појава сребрнопруге напухаче у црногорским водама резултат је климатских промјена.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

