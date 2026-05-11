Опасна риба примјећена у Црногорском приморју: Отровна је за конзумирање

У Црногорском приморју учестале су пријаве улова рибе сребрнопруга напухача, која је отровна за конзумацију, али нема бојазни за купаче.
Из Института за биологију мора наводе да риба напухача /тетраодонтидае/ спада у опасне врсте по људско здравље јер у унутрашњим органима садржи отров који се не разграђује кувањем.
У Јадрану су забиљежене четверозупка, сребрнообразна и океанска напухача, а посљедњи пријављени улов сребрнопруге напухаче био је почетком марта код Петровца.
Постоји опасност од повећања бројности ове рибе, јер је регистровано присуство мужјака и женки, као и млађих примјерака, што указује на вјероватно мријешћење ове рибе у црногорским водама, што води ка успостављању сталне популације.
"Начин заштите је опрез приликом улова, као и доношење акционих планова за сузбијање и успостављање контроле над овим страним врстама рибе", објашњавају из Института.
Риболовци се позивају на опрез, да не додирују рибу голим рукама и никако да је не конзумирају, те да обавезно контактирају Институт за биологију мора због евиденције и базе података о уловима страних врста.
Ова врста рибе, како се наводи, није агресивна и углавном живи на већим дубинама, тако да контакт са њом имају рибари приликом риболова.
Појава сребрнопруге напухаче у црногорским водама резултат је климатских промјена.
(СРНА)
