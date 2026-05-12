Јачи земљотрес погодио Хрватску

Земљотрес магнитуде 3.5 степени Рихтера забележен је у уторак, 12. мај 2026 у 11:06 часова, на подручју Хрватске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.4461 и дужине 16.4984.
Ове координате налазе се у централној Хрватској, врло близу града Сисак, тачније у подручју између Сиска и Петриње, у Сисачко-мославачкој жупанији.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 9 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.
