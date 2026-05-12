Јачи земљотрес погодио Хрватску

АТВ
12.05.2026 12:21

Земљотрес магнитуде 3.5 степени Рихтера забележен је у уторак, 12. мај 2026 у 11:06 часова, на подручју Хрватске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.4461 и дужине 16.4984.

Ове координате налазе се у централној Хрватској, врло близу града Сисак, тачније у подручју између Сиска и Петриње, у Сисачко-мославачкој жупанији.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 9 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Хрватска

Земљотрес

Рихтерова скала

Сисак

