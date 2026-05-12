Електро-Бијељина: Сутра без струје 1.200 потрошача

АТВ
12.05.2026 13:22

У Милићима ће сутра без струје бити 1.200 потрошача због годишњег ремонта трафостанице, најављено је из предузећа "Електро-Бијељина".

Од 8.30 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи који се снабдијевају са далековода "Бохем", "Забрђе" и "Фарма бројлера".

Ријеч је о потрошачима у насељеним мјестима Нова Касаба, Вукшић Поље, Церска, Тољевићи, Глушац, Забрђе и Бишина.

"Молимо кориснике са овог подручја за разумијевање и да уваже најављени застој у испоруци електричне енергије", наводи се у саопштењу "Електро-Бијељине".

