ГрО СНСД: Шмитов одлазак показао снагу Републике Српске

Одлазак Кристијана Шмита из БиХ доказује да је политика Републике Српске исправна и праведна, јер се годинама упозоравало на његово нелегално дјеловање у БиХ, порука је из Градског одбора СНСД-а Бања Лука.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бања Лука Горан Маричић истиче то што Нијемац напушта БиХ, наводно својом вољом, може бити званична верзија за оне који су неупућени и који још увијек нису схватили домете дипломатије Републике Српске, која је извојевала још једну важну побједу на међународној сцени.
"Истина је да неизабрани странац не добија подршку Сједињених Америчких Држава, Русије и Кине и све је, очигледно, темпирано пред сједницу Савјета безбједности Уједињених нација о БиХ, на којој ће се говорити и о ОХР-у. Вјероватно је лакше било „одустати“ прије него што у Савјету безбједности УН-a највеће свјетске силе јасно кажу да Шмит треба да оде", поручио је Маричић.
Он истиче да, с обзиром на то колика је примања имао, а помињу се цифре од скоро 40 хиљада евра мјесечно за плату и разне накнаде, тешко је повјеровати да би се неко одједном одрекао тога, уз бројне привилегије које је имао у БиХ.
Маричић додаје да његово повлачење, међутим, за Републику Српску није довољно јер је нелегално изабрани странац нанио штету Српској, њеним званичницима и грађанима, намећући одлуке којима су прогоњени легитимно изабрани представници, рушена изборна воља и суспендовани закони које је доносио Парламент.
"Таквим одлукама продубљивао је кризу у БиХ и онемогућавао домаћим политичким лидерима, које је народ бирао, да доносе одлуке. Зато Кристијан Шмит мора да одговара за штету коју је учинио нарушавајући међународно право и међунационалне односе у БиХ", нагласио је Маричић.
Он је истакао да ће Република Српска тражити одговорност судија и тужилаца који су пресуђивали на основу Шмитових нелегално наметнутих одлука.
"И они су својим радом директно кршили Устав и Дејтонски мировни споразум. Они који се куну у БиХ и њен Устав, директно су га кршили. То не смије проћи тек тако", рекао је Маричић.
