Полицајцима показао лажну возачку дозволу, одмах ухапшен

Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево ухапсили су А.Х. из Илиџе због сумње да је починио кривично дјело фалсификовање исправе.
”Лице се сумњичи да је 11. маја приликом контроле на подручју Источне Илиџе полицијским службеницима дао на увид возачку дозволу за коју је провјерама утврђено да је кривотворена”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Над осумњиченим је извршена криминалистичка обрада и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
