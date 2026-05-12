Акција ”Ватрогасац”: Ухапшени полицајац и ватрогасац, заплијењена већа количина оружја!

Аутор:Огњен Матавуљ
У акцији ”Ватрогасац” МУП Републике Српске ухапсио је три особе из Приједора осумњичене да су као организована криминална група трговали оружјем.
Акцију је спровела Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске, а како сазнаје АТВ ухапшени су шеф Ватрогасног друштва у Оштрој Луци Дејан Мастикоса, полицијски службеник Гојко Љепоја и Милан Гњатовић.
”У току су претреси станова и возила које користе осумњичена лица, те је том приликом пронађена већа количина ватреног оружја, експлозивних средстава, ракетних бацача и муниције”, саопштио је МУП Српске.
Осумњичени су спроведени на криминалистичку обраду након које ће бити предати у надлежност Републичког јавног тужилаштва Републике Српске уз извјештај о почињеним кривичним дјелима удруживање ради вршења кривичних дјела и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
”Током вишемјесечне истраге Управе криминалистичке полиције, утврђено је да се Г.Љ., иначе полицијски службеник, учествује у нелегалној продаји забрањеног ватреног оружја са лицима Д.М. и М.Г. Против лица Г.Љ. биће спроведен дисциплински поступак и исти је суспендован”, наводи МУП РС.
У акцији су учествовали и припадници Жандармерије и Полицијске управе Приједор.
”MУП Републике Српске остаје посвећен борби против свих видова криминала, а посебно супростављању и санкционисању незаконитих активности појединаца који злоупотребљавају на овај начин полицијска овлашћења”, наглашавају из МУП-а Републике Српске.
