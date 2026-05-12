Нови детаљи драме у Младеновцу: Ивица прегазио Милоша због осмјеха

Истрага стравичног инцидента који се догодио у недјељу у улици Краља Петра Првог у Младеновцу открила је невјероватан мотив сукоба.
Оно што је почело као банална расправа унутар продавнице, завршило се покушајем убиства наочиглед свједока.
Према најновијим информацијама, сукоб између Ивице Ђ. (47) и Милоша А. (40) почео је у објекту због погледа и осмјеха. Вербална чарка из радње преселила се на паркинг, гдје је ситуација потпуно ескалирала.
Очевици и снимци надзорних камера потврђују бруталност напада. Ивица Ђ. је у бијесу сјео у свој аутомобил марке "пежо" и директно налетио на Милоша.
Умјесто да закочи, Ивица је наставио да вози неколико метара са Милошем на хауби.
Када је Милош коначно спао са возила, задобио је стравичне повреде главе и тијела.
"Све се десило брзо. Видјело се да возач не намерава да стане. Човјек на хауби се грчевито држао, а онда је само склизнуо под ауто", наводи извор близак истрази.
Милош А. је са нагњечењем мозга и преломом кључне кости хитно смјештен у Ургентни центар на одјељење Шок Е. Љекари му се и даље боре за живот.
Полиција је одмах ухапсила Ивицу Ђ., коме је одређено задржавање до 48 сати. Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, а провјерава се и да ли је нападач био под дејством психоактивних супстанци у тренутку језивог чина, преноси Телеграф.рс.
