Logo
Large banner

Нови детаљи драме у Младеновцу: Ивица прегазио Милоша због осмјеха

Аутор:

АТВ
12.05.2026 14:16

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Истрага стравичног инцидента који се догодио у недјељу у улици Краља Петра Првог у Младеновцу открила је невјероватан мотив сукоба.

Оно што је почело као банална расправа унутар продавнице, завршило се покушајем убиства наочиглед свједока.

"Што ме тако гледаш?"

Према најновијим информацијама, сукоб између Ивице Ђ. (47) и Милоша А. (40) почео је у објекту због погледа и осмјеха. Вербална чарка из радње преселила се на паркинг, гдје је ситуација потпуно ескалирала.

Очевици и снимци надзорних камера потврђују бруталност напада. Ивица Ђ. је у бијесу сјео у свој аутомобил марке "пежо" и директно налетио на Милоша.

Милош је од силине ударца завршио на хауби аутомобила.

Умјесто да закочи, Ивица је наставио да вози неколико метара са Милошем на хауби.

Затвор

Хроника

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

Када је Милош коначно спао са возила, задобио је стравичне повреде главе и тијела.

"Све се десило брзо. Видјело се да возач не намерава да стане. Човјек на хауби се грчевито држао, а онда је само склизнуо под ауто", наводи извор близак истрази.

Милош у критичном стању, Ивица иза решетака

Милош А. је са нагњечењем мозга и преломом кључне кости хитно смјештен у Ургентни центар на одјељење Шок Е. Љекари му се и даље боре за живот.

Полиција је одмах ухапсила Ивицу Ђ., коме је одређено задржавање до 48 сати. Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, а провјерава се и да ли је нападач био под дејством психоактивних супстанци у тренутку језивог чина, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

прегазио младића аутом

истрага

Младеновац

Србија

Сукоб

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

Хроника

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

5 ч

0
Јак вјетар у Загребу разнио штандове на пијаци.

Регион

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

5 ч

0
Пуцали из пиштоља у порти храма

Хроника

Пуцали из пиштоља у порти храма

5 ч

0

Више из рубрике

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

Хроника

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

5 ч

0
Пуцали из пиштоља у порти храма

Хроника

Пуцали из пиштоља у порти храма

5 ч

0
Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Хроника

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

5 ч

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner