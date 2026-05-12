Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Аутор:АТВ
Мушкарац (68) је настрадао од повреда које је задобио усљед пожара у возилу којим је управљао, речено је за Танјуг у Полицијској управи у Чачку.
"Возило цитроен се брзо претворило у буктињу. Ватрогасци су стигли на лице мјеста и успјели да извуку мушкарца, који је након тога транспортован у Општу болницу. Како смо незванично чули од људи који су били ту, мушкарац се полио бензином након што је пријављен за породично насиље. Да ли је у питању лажно пријављивање па га је то погодило или не... не знамо о томе ништа", каже за један од очевидаца.
На лицу мјеста је у току увиђај, преноси б92.
