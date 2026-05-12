АМС Српске упутио апел возачима

АТВ
12.05.2026 13:51

Фото: АТВ

Из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске апелују на све учеснике у саобраћају да због најављених временских неприлика буду опрезнији током вожње, поштују ограничења брзине и држе одстојање између возила.

Навели су да су коловози мјестимично мокри и клизави у сјеверним дијеловима Републике Српске, гд‌је се очекују локалне непогоде, праћене јаким пљусковима и олујним вјетром.

Из АМС-а су скренули пажњу и на дионице које пролазе кроз усјеке и поред камених косина, због повећаног ризика од одроњавања камења и земље на коловоз, преноси Срна.

