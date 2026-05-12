Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

Аутор:АТВ
Коментари:0
Припадници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске изузима документацију из општине Угљевик, а по пријави коју је општина поднијела против бившег начелника општине Угљевик Василија Перића, сазнаје портал Провјерено.
Кривичном пријавом обухваћени су и фирма "Монт-градња" из Угљевика, те Миленко Лукић, а они се сумњиче да злоупотријебили положај и поступак јавне набавке.
Како сазнаје Провјерено, пријава је поднијета због незаконитости приликом асфалтирања путева на подручју општине Угљевик, тако што су радове изводили супротно Уговору и условима тендера чиме су причинили значајну штету буџету општине Угљевик.
Хроника
Пуцали из пиштоља у порти храма
Полицијска управа Бијељина је, према сазнањима овог портала, у претходном периоду подносила извјештај о почињеном кривичном дјелу против Василија Перића због злоупотребе службеног положаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Тренутно на програму