Олујни вјетар направио хаос у Приједору: Срушио заштиту на оштећеној згради

Олујни вјетар, праћен јаком кишом у Приједору срушио заштиту на оштећеној згради у улици Краља Петра Првог Ослободиоца.
За сада нема информација да ли је неко повријеђен.
Метеоролози су најавили долазак хладнијег фронта који би температуру могао да спусти и до нула степени.
У Републици Српској и ФБиХ очекују се пљускови са грмљавином и локалне непогоде уз олујне ударе сјеверног ветра.
