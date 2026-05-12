Олујно невријеме погодило Градишку и околину, причињена велика штета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Олујно невријеме праћено јаким вјетром и градом захватило је подручје Градишке и села уз Саву према Козарској Дубици.
Јак вјетар причинио је штету на објектима, јавним зградама и парковима, док је поломљен велики број стабала.
Олуја још траје, због чега је за сада тешко процијенити размјере штете коју је изазвало невријеме.
Према дојавама мјештана, највећа штета на објектима, воћњацима и усјевима причињена је у Врбашкој, Бистрици, Гашници и Орахови, преносе Независне новине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
2 д0
Најновије
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Тренутно на програму