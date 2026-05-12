Олујно невријеме погодило Градишку и околину, причињена велика штета

Аутор:

АТВ
12.05.2026 14:40

Фото: Независне новине

Олујно невријеме праћено јаким вјетром и градом захватило је подручје Градишке и села уз Саву према Козарској Дубици.

Јак вјетар причинио је штету на објектима, јавним зградама и парковима, док је поломљен велики број стабала.

Олуја још траје, због чега је за сада тешко процијенити размјере штете коју је изазвало невријеме.

Према дојавама мјештана, највећа штета на објектима, воћњацима и усјевима причињена је у Врбашкој, Бистрици, Гашници и Орахови, преносе Независне новине.

