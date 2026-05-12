Тјерала вршњакињу да јој се извини, па је ударила шаком у лице: Ужас у Црној Гори

Службеници Одјељења безбједности Подгорица лишили су слободе малољетницу из Зете стару 16 година због сумње да је, на штету друге малољетнице, извршила кривична дјела злостављање, неовлашћено фотографисање и злоупотреба туђег снимка, фотографије, портрета, аудио записа или списа.
Осумњичена малољетница је, како се сумња, 07.05.2026. године око 13 часова, испред једне продавнице у Подгорици, у присуству још четири малољетнице, натјерала оштећену малољетницу да клекне и да јој се извини, након чега јој је задала ударац отвореном шаком у предјелу лица, при чему је догађај снимала својим мобилним телефоном. Она је потом, сумња се, саопштила оштећеној да ће објавити снимке и исте је послала својим другарицама.
Осумњичена је, уз кривичну пријаву, спроведена државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици, због сумње да је извршила наведена кривична дјела, пише у саопштењу Министарства унутрашњих послова Црне Горе.
