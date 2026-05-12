Ковачевић иронично захвалио Конаковићу: Без њега би сваки успјех било теже остварити

Аутор:АТВ
Ред је захвалити се политичкој громади и дипломатском великану Дини Конаковићу, што нас је "помео багером", "избрисао гумицом", међународно изоловао и, на крају, онемогућио одлазак Кристијана Шмита, рекао је Радован Ковачевић српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
"Да будемо реални, без њега би сваки успјех било теже остварити. Хвала, легендо", написао је Ковачевић на Икс-у.
