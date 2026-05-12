Logo
Large banner

Каран са Аксекијем: Разговарано о наставку сарадње Српске и Турске

Аутор:

АТВ
12.05.2026 11:33

Коментари:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран са амбасадором Турске у БиХ Емином Аксекијем.
Фото: predsjednikrs.rs/Dona Katušić

Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас са амбасадором Турске у БиХ Емином Аксекијем.

Предсједник Каран упознао је амбасадора Аксекија о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, нагласивши да институције Српске остају досљедно посвећене заштити Дејтонског споразума и своје уставне позиције.

Током састанка, саговорници су истакли опредијељеност за даљи развој и наставак добре сарадње Републике Српске и Турске у областима од заједничког интереса.

Састанку је присуствовао и генерални конзул Турске у Бањалуци Џан Ајгун.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

Сарадња

Турска

Емин Аксеки

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на Јахорина економском форуму

Економија

Минић: Одговор на кризу морају бити инвестиције

2 ч

0
Стармер одбацио позиве да поднесе оставку

Свијет

Стармер одбацио позиве да поднесе оставку

2 ч

0
Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.

Хроника

Разбијен ланац проституције: У Србији ухапшено више особа

2 ч

0
У касарни "Козара" у Бањалуци служен је парастос за погинуле борце и цивиле у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања Дана Војске Републике Српске (ВРС) и Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Друштво

34 године од формирања ВРС; Живот за слободу српског народа дало више од 23.000 бораца

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић у касарни Козара на служењу парастоса.

Република Српска

Стевандић: Војска Српске одбранила слободу, мир и право на живот

3 ч

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић: ВРС имала најважнију улогу у одбрани Српске

3 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Војска одбранила народ и право српске на постојање

3 ч

0
Грађани на удару нових превара: Не насједајте на приче лажних рођака

Република Српска

Грађани на удару нових превара: Не насједајте на приче лажних рођака

4 ч

0

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner