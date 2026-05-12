Каран са Аксекијем: Разговарано о наставку сарадње Српске и Турске

Аутор: АТВ
Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас са амбасадором Турске у БиХ Емином Аксекијем.
Предсједник Каран упознао је амбасадора Аксекија о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, нагласивши да институције Српске остају досљедно посвећене заштити Дејтонског споразума и своје уставне позиције.
Током састанка, саговорници су истакли опредијељеност за даљи развој и наставак добре сарадње Републике Српске и Турске у областима од заједничког интереса.
Састанку је присуствовао и генерални конзул Турске у Бањалуци Џан Ајгун.
