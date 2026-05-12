Минић: Одговор на кризу морају бити инвестиције

Аутор:АТВ
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је данас да одговор на кризу морају бити инвестиције и да је Влада Српске спремна да понуди сигурно окружење за улагање.
Минић је на конференцији за новинаре, након отварања Јахорина економског форума, рекао да национални пројектни план који ће ускоро бити представљен говори у прилог томе да Српска не чека оно што би требала да ради са Федерацијом БиХ (ФБиХ) и БиХ.
Он је истакао да макроекономска слика потврђује стабилност и отпорност Српске, а на то указује и раст бруто друштвеног производа од 1,9 одсто.
Друштво
У Касарни "Козара" служен парастос за погинуле борце и инвалиде
Минић је указао на чињеницу да се данас на Форуму говори о иновацијама, инвестицијама и дигитализацији, док се због ФБиХ не може отворити гранични прелаз Градишка који би омогућио бржи и лакши проток робе, људи и услуга.
"Заједничке институције коче круцијалне пројекте, а да не говорим о законима. Стално нешто зуји и ви морате да се бавите тиме, умјесто програмом", рекао је Минић.
Економија
Отворен Јахорина економски форум
Он је истакао да се у Републици Српској пројекти морају убрзати и да је министрима то наложио.
"Динамика подразумијева већи темпо", рекао је Минић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму