Поново порасле цијене нафте

АТВ
12.05.2026 10:55

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Свјетске цијене нафте поново су порасле након нових неизвјесности око могућег договора између Сједињених Америчких Држава и Ирана, док тржишта са великом пажњом прате ситуацију у Ормуском мореузу, једном од најважнијих енергетских праваца на свијету.

Како преноси ирски јавни сервис "РТЕ", инвеститоре су узнемириле информације да су преговори о смиривању сукоба и поновном отварању кључних поморских рута и даље веома крхки.

Према подацима са тржишта, цијена Брент нафте порасла је за готово један одсто, док је америчка ВТИ нафта такође забиљежила раст.

Аналитичари наводе да је главни разлог забринутост због могућих поремећаја у снабдијевању, јер кроз Ормуски мореуз пролази око 20 одсто свјетске трговине нафтом и гасом.

Хормушки мореуз

Ормуски мореуз

цијене нафте

Нафта

