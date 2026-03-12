Транспаренти на транзиту у Бањалуци: Коме су посвећене рођенданске честитке

Аутор:АТВ
12.03.2026
12:58
Коментари:3
Два велика транспарента осванула су јутрос на пјешачким пасарелама на западном транзиту у Бањалуци, а на њима су биле двије јасне поруке.
На једном транспаренту, исписана је порука „Срећан рођендан!“, а тим поводом се огласио предсједник СНСД-а Милорад Додик.
“На улазу у Бањалуку дочекала ме је рођенданска порука”, објавио је Додик на “Иксу” уз фотографију на којој је развијен транспарент на надвожњаку “Срећан рођендан!”.
На улазу у Бањалуку дочекала ме је рођенданска порука. pic.twitter.com/P0cuZ47gGI— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 12, 2026
Порука на другом транспаренту се односила и на Додика, те на генерала Ратка Младића, који такође данас прославља рођендан.
„Један је бранио Српску у рату, а други је брани у миру!", гласи порука.
