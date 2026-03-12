Logo
Транспаренти на транзиту у Бањалуци: Коме су посвећене рођенданске честитке

АТВ

Фото: X / Milorad Dodik

Два велика транспарента осванула су јутрос на пјешачким пасарелама на западном транзиту у Бањалуци, а на њима су биле двије јасне поруке.

На једном транспаренту, исписана је порука „Срећан рођендан!“, а тим поводом се огласио предсједник СНСД-а Милорад Додик.

“На улазу у Бањалуку дочекала ме је рођенданска порука”, објавио је Додик на “Иксу” уз фотографију на којој је развијен транспарент на надвожњаку “Срећан рођендан!”.

Порука на другом транспаренту се односила и на Додика, те на генерала Ратка Младића, који такође данас прославља рођендан.

„Један је бранио Српску у рату, а други је брани у миру!", гласи порука.

Транспарент на транзиту
Транспарент на транзиту

Милорад Додик

