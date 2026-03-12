Моџтаба Хамнеи у коми, остао без ноге?

Извор:
Моџтаба Хамнеи, нови врховни вођа Ирана, наводно је у коми и остао је без ноге, преноси Дејли мејл.
Син убијеног Алија Хамнеија налази се на интензивној њези у универзитетској болници Сина у историјској четврти града, окружен безбедносним званичницима, тврди извор из Техерана.
Неименовани Извор је за Сан, путем порука посљатних дисиденту у егзилу који живи у Лондону, рекао:
"Одсјечена му је једна или обе ноге. Јетра или стомак су му такође повријеђени. Наводно је и у коми“.
Раџаби, бивши спољнополитички савјетник иранског предсједника Махмуда Ахмадинежада, који од 2021. године живи у егзилу у УАЕ, студирао је у вјерској школи са Мохтабом Хаменеијем у граду Кому.
Он се огласио како би упозорио да је нови врховни вођа Ирана — који је наводно изгубио најмање једну ногу након што је критично рањен у ваздушном нападу — немилосрднији од свог оца и „бољи лажов“.
