Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

Кликс
12.03.2026
12:12
Коментари:0
Високопозиционирани пензионисани генерал-мајор америчког ратног ваздухопловства (USAF) који је некада командовао базом дуго повезиваном са причама о НЛО-има нестао је прије готово двије седмице. Власти у америчкој савезној држави Нови Мексико (New Mexico) апелују на јавност да помогне у његовом проналаску.
Пензионисани генерал-мајор Вилијам Нил Маккасланд (William Neil McCasland, 68) напустио је свој дом у Албукеркију (Albuquerque) пјешице 27. фебруара око 11 часова ујутро и од тада није ступио у контакт са породицом нити пријатељима, саопштио је Уред шерифа округа Берналило (Bernalillo). Његов мобилни телефон остао је код куће.
Уред шерифа је убрзо издао „силвер алерт“ (Silver Alert – упозорење за нестале особе), а ситуацију додатно отежава неспецификовани медицински проблем због којег је потрага хитна. Маккасланд је описан као страствени љубитељ природе који често планинари, трчи и вози бицикл у оближњим планинама Сандија (Sandia).
Због његове богате каријере и осјетљивих позиција које је обављао у прошлости, у потрагу се укључило више агенција.
До сада је контактирано више од 600 власника кућа у његовом насељу. Уред шерифа блиско сарађује са Теренским уредом Федералног истражног бироа (FBI) у Албукеркију, који је потврдио своју укљученост, као и са Зрачном базом Киртланд (Kirtland Air Force Base). На терену су десетине трагача, пси трагачи, дронови и хеликоптери.
Иако полиција тренутно нема доказа да је почињено кривично дјело, наглашавају да се разматрају „сви могући сценарији“.
Маккасланд је инжењер астронаутике са дипломама престижних универзитета, укључујући Масачусетски институт за технологију (MIT – Massachusetts Institute of Technology) и Харвард (Harvard University). Током каријере био је главни инжењер на програму америчког Глобалног позиционог система (GPS) и директор специјалних програма у Пентагону (Pentagon).
Посебну пажњу јавности привлачи чињеница да је командовао Истраживачком лабораторијом Зрачних снага (Air Force Research Laboratory) у бази Рајт-Патерсон (Wright-Patterson Air Force Base), локацији која се у популарној култури и теоријама завјере често повезује са наводним складиштењем ванземаљских остатака из чувеног инцидента у Розвелу (Roswell).
Након пензионисања, Маккасланд је сарађивао са компанијом „То the Stars“ (To The Stars), чији је суоснивач музичар Том Делонг (Tom DeLonge) из бенда Блинк-182 (Blink-182), а која се бави проучавањем неидентификованих ваздушних феномена (UAP – Unidentified Aerial Phenomena), односно НЛО-а. Његов нестанак услиједио је само неколико дана након што је предсједник Доналд Трамп (Donald Trump) најавио да ће од Пентагона (Pentagon) затражити објављивање владиних докумената о ванземаљском животу.
Његова супруга, Сузан Маккасланд Вилкерсон (Susan McCasland Wilkerson), огласила се на друштвеним мрежама како би прекинула нагађања у вези са његовим нестанком и наводним „тајним подацима“. Одбацила је и могућност деменције, истичући да њен супруг није био збуњен ни дезоријентисан.
„Истина је да је Нил имао кратку повезаност са НЛО заједницом, али то није разлог да га неко отме. Нил нема никакво посебно знање о ванземаљским тијелима или остацима из Розвела“, написала је Вилкерсон.
Додала је да је њен супруг у пензији већ 13 година и да је мало вјероватно да би га неко отео због, како је навела, „врло застарјелих тајни“. На крају је покушала да унесе и мало хумора у тешку ситуацију:
„Можда је најбоља хипотеза да су га ванземаљци телепортовали на матични брод. Ипак, нико није пријавио такав брод изнад планина Сандија (Sandia)“, написала је Вилкерсон, захваливши се заједници на великој подршци у потрази.
(Кликс)
