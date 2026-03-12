Logo
Снажан земљотрес погодио Грчку

Извор:

Б92

12.03.2026

11:47

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес јачине 5,1 степен Рихтерове скале, погодио је Грчку.

Како наводи Европско-медитерански сеизмолошки завод (ЕМСЦ) на свом званичном сајту, епицентар земљотреса био је на 87 километара од Ларисе.

