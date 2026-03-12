Снажан земљотрес погодио Грчку

Извор:
Б92
12.03.2026
11:47
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,1 степен Рихтерове скале, погодио је Грчку.
Како наводи Европско-медитерански сеизмолошки завод (ЕМСЦ) на свом званичном сајту, епицентар земљотреса био је на 87 километара од Ларисе.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 21 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 12, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/QUJEPh9HO7
