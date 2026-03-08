Logo
Јапан погодила два снажна земљотреса

СРНА

08.03.2026

15:52

Јапан погодила два снажна земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Два земљотреса магнитуде 5,7 и 5,5 степени Рихтерове скале погодила су Јапан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Епицентри оба земљотреса били су на обали, источно од острва Хоншу, на дубинама од 25 и 32 километра.

Први земљотрес десио се 197 километара од града Мориоке, наводи се у извјештају.

Снажнији земљотрес јачине 5,7 степени услиједио је девет минута након првог и био је 30 километара ближе Мориоки.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на цунами.

Тагови :

Земљотрес

Japan

