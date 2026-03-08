Јапан погодила два снажна земљотреса

Извор:
Два земљотреса магнитуде 5,7 и 5,5 степени Рихтерове скале погодила су Јапан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Епицентри оба земљотреса били су на обали, источно од острва Хоншу, на дубинама од 25 и 32 километра.
Први земљотрес десио се 197 километара од града Мориоке, наводи се у извјештају.
Снажнији земљотрес јачине 5,7 степени услиједио је девет минута након првог и био је 30 километара ближе Мориоки.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на цунами.
⏩Seismic history for March 8:— The Big One || El Evento Astrológico del Siglo ☄🌋 (@TheBigOne711) March 7, 2026
🇷🇺 M6.6 - Okrug, Russia, 1991
🇹🇷 M6.0 - Elazığ, Turkey, 2010
▶️Records indicates historic earthquakes today, stay safe. pic.twitter.com/7KpfY35w5h
