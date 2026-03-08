Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

Logo
АТВ

08.03.2026

15:49

0
Фото: Pixabay

Министарство животне средине Сјеверне Рајне-Вестфалије ове године додјељује до 1.000 еколошких чекова под називом „Naturschutz Nordrhein-Westfalen“. Сваки чек има паушалну вриједност од 2.000 евра. Приватна лица, удружења, иницијативе и фондације могу се пријавити путем онлајн портала förderung.nrw.

Које пројекте држава финансира?

Министарство подржава пројекте који штите природу или подстичу људе на очување животне средине. То укључује:

  • Уређење станишта и биотопа за инсекте
  • Садњу аутохтоног грмља
  • Организацију едукативних догађаја о природи
  • Постављање кућица за птице или шишмише
  • Пројекте заштите врста у склопу школског програма

Пројекти могу бити реализовани у школским двориштима, просторијама удружења или на јавним површинама које обезбиједи општина.

Шта се не финансира?

Министарство не покрива куповину алата попут лопата, косилица или тестера, јер је тешко контролисати њихову намјену. Изузетак су уређаји за посматрање животиња, као што су детектори за шишмише или камере за дивље животиње.

Посебан фокус на школе

Ове године министарство посебно подстиче школске пројекте. Удружења родитеља, наставници биологије или ангажовани родитељи могу предлагати своје идеје. Министар животне средине Сјеверне Рајне-Вестфалије, Оливер Кришер, истакао је:

„Еколошки чекови су једноставан начин да се подржи волонтерски рад који се улаже у заштиту природе у сваком дијелу наше земље.“

Важна правила пријаве

Редослијед реализације: Пројекат се може започети тек након службеног одобрења.

Рок завршетка: Сви пројекти морају бити завршени до 31. децембра 2026. године.

Доказ о трошењу: До 31. марта 2027. потребно је поднијети доказе о намјенском утрошку средстава, уз признате рачуне и документацију.

Будући да у Њемачкој живи много Срба, јасно је да и они могу поднијети исти захтјев.

(Телеграф/förderung.nrw)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

