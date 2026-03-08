Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

Аутор:АТВ
08.03.2026
15:49
Министарство животне средине Сјеверне Рајне-Вестфалије ове године додјељује до 1.000 еколошких чекова под називом „Naturschutz Nordrhein-Westfalen“. Сваки чек има паушалну вриједност од 2.000 евра. Приватна лица, удружења, иницијативе и фондације могу се пријавити путем онлајн портала förderung.nrw.
Министарство подржава пројекте који штите природу или подстичу људе на очување животне средине. То укључује:
Пројекти могу бити реализовани у школским двориштима, просторијама удружења или на јавним површинама које обезбиједи општина.
Министарство не покрива куповину алата попут лопата, косилица или тестера, јер је тешко контролисати њихову намјену. Изузетак су уређаји за посматрање животиња, као што су детектори за шишмише или камере за дивље животиње.
Ове године министарство посебно подстиче школске пројекте. Удружења родитеља, наставници биологије или ангажовани родитељи могу предлагати своје идеје. Министар животне средине Сјеверне Рајне-Вестфалије, Оливер Кришер, истакао је:
„Еколошки чекови су једноставан начин да се подржи волонтерски рад који се улаже у заштиту природе у сваком дијелу наше земље.“
Редослијед реализације: Пројекат се може започети тек након службеног одобрења.
Рок завршетка: Сви пројекти морају бити завршени до 31. децембра 2026. године.
Доказ о трошењу: До 31. марта 2027. потребно је поднијети доказе о намјенском утрошку средстава, уз признате рачуне и документацију.
Будући да у Њемачкој живи много Срба, јасно је да и они могу поднијети исти захтјев.
