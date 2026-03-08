Ирански предсједник: Појачаћемо нападе на америчке циљеве на Блиском истоку

Аутор:АТВ
08.03.2026
13:59
Коментари:0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан запријетио је да ће појачати нападе на америчке циљеве на Блиском истоку.
"Када смо нападнути, немамо избора него одговорити. Што већи притисак на нас врше, то ће наш одговор природно бити снажнији", казао је.
Поручио је да се Иран неће лако "поклонити пред застрашивањем, угњетавањем или агресијом, као што ни раније није".
"Неки можда мисле да се, изражавајући жаљење, заправо извињавамо. То није случај. Једноставно нам је жао драгих људи у регији који би због овог сукоба могли бити забринути. Али они који су нас напали са свог територија добиће одговор, и одговорићемо снажно", казао је.
Додао је су пријатељи са земљама регије и да су им они браћа.
"Рекао сам то јуче, морамо покушати, пружити једни другима руку и не допустити да Израел и Сједињене Америчке Државе, обманом и манипулацијом, доведу до тога да земље регије стану једна против друге", закључио је.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
27
17
22
17
05
17
03
16
59
Тренутно на програму