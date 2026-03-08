Изабран нови врховни вођа Ирана

Аутор:АТВ
Иран је изабрао новог врховног вођу, изјавио је Ахмад Аламолхода, члан Скупштине стручњака, која је задужена за именовање највишег иранског свештеника.
"Избори за врховног вођу су одржани, вођа је одређен", рекао је Аламолхода, а преноси новинска агенција Мехр.
Аламолхода није открио ко је насљедник Алија Хамнеија након његове смрти, преноси Срна.
Чланови скупштине рекли су раније да ће коначну одлуку објавити секретаријат Скупштине стручњака.
Израелска војска упозорила је да ће наставити да прогони сваког насљедника убијеног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија.
Војска је у објави на "Иксу" додала да ће прогонити и све особе које желе да именују Хамнеијевог насљедника.
Упозорење се односи на клерикално тијело задужено за избор врховног вође Исламске Републике.
