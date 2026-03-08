Logo
Изабран нови врховни вођа Ирана

АТВ

08.03.2026

11:19

0
Ајатолах Али Хамнеи
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иран је изабрао новог врховног вођу, изјавио је Ахмад Аламолхода, члан Скупштине стручњака, која је задужена за именовање највишег иранског свештеника.

"Избори за врховног вођу су одржани, вођа је одређен", рекао је Аламолхода, а преноси новинска агенција Мехр.

Није открио име

Аламолхода није открио ко је насљедник Алија Хамнеија након његове смрти, преноси Срна.

Чланови скупштине рекли су раније да ће коначну одлуку објавити секретаријат Скупштине стручњака.

Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија

Израелска војска упозорила је да ће наставити да прогони сваког насљедника убијеног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија.

Војска је у објави на "Иксу" додала да ће прогонити и све особе које желе да именују Хамнеијевог насљедника.

Упозорење се односи на клерикално тијело задужено за избор врховног вође Исламске Републике.

Врховни вођа Ирана

Али Хамнеи

Убијен Али Хамнеи

Иран

