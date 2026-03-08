Logo
Особље амбасаде БиХ у Техерану напустило Иран

Аваз

08.03.2026

Иран Техеран напад
Фото: Tanjug/AP Photo

Чланови особља амбасаде БиХ у Техерану напустили су Иран и јуче у поподневним сатима слетјели на сарајевски аеродром.

Како је "Авазу" потврдио амбасадор Нијаз Чардаклија, амбасада БиХ у Техерану, као и неке друге, уз ангажман локалног особља ради са смањеним капацитетом, али није закључана.

Након ескалације рата евакуација је одлагана, али је на крају пресудна била препорука домаћина.

- Амбасада ради на техничком нивоу. Значи, примамо и одговарамо на акте и дописе. Дипломатске активности су ионако замрле, дипломатског кора више и нема у Техерану. Визе више нико и не издаје. Једна од основних функција земље пријема је осигурање физичког интегритета објеката амбасада и живота акредитованих дипломата. Они то више нису били у стању обезбиједити. Све док смо били тамо, били смо им терет и брига. Сада барем имају једну бригу мање - казао је Чардаклија за "Аваз".

Занимљиво је да су у периоду од само девет мјесеци, чланови особља амбасаде БиХ у Ирану на исти начин морали напустити ову земљу.

Дугим и тешким путевима према Турској, у коју су ушли на граничном прелазу Капикој, а потом до аеродрома у Вану, те летовима најприје до Истанбула, а потом до Сарајева.

Амбасада БиХ у Техерану

Иран

Teheran

