Особље амбасаде БиХ у Техерану напустило Иран

Извор:
Аваз
08.03.2026
09:14
Коментари:0
Чланови особља амбасаде БиХ у Техерану напустили су Иран и јуче у поподневним сатима слетјели на сарајевски аеродром.
Како је "Авазу" потврдио амбасадор Нијаз Чардаклија, амбасада БиХ у Техерану, као и неке друге, уз ангажман локалног особља ради са смањеним капацитетом, али није закључана.
Након ескалације рата евакуација је одлагана, али је на крају пресудна била препорука домаћина.
- Амбасада ради на техничком нивоу. Значи, примамо и одговарамо на акте и дописе. Дипломатске активности су ионако замрле, дипломатског кора више и нема у Техерану. Визе више нико и не издаје. Једна од основних функција земље пријема је осигурање физичког интегритета објеката амбасада и живота акредитованих дипломата. Они то више нису били у стању обезбиједити. Све док смо били тамо, били смо им терет и брига. Сада барем имају једну бригу мање - казао је Чардаклија за "Аваз".
Занимљиво је да су у периоду од само девет мјесеци, чланови особља амбасаде БиХ у Ирану на исти начин морали напустити ову земљу.
Дугим и тешким путевима према Турској, у коју су ушли на граничном прелазу Капикој, а потом до аеродрома у Вану, те летовима најприје до Истанбула, а потом до Сарајева.
БиХ
16 ч0
БиХ
20 ч2
БиХ
22 ч0
БиХ
1 д2
Најновије
Најчитаније
11
57
11
50
11
32
11
19
11
05
Тренутно на програму