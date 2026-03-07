Logo
Рачић: Неотварање новог моста у Градишци успорава привреду

Рачић: Неотварање новог моста у Градишци успорава привреду
Фото: Независне новине

Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић изјавио је да је један од великих проблема за привреду и транспорт недовољан број функционалних граничних прелаза, као и чињеница да нови мост у Градишци још није отворен за саобраћај.

Рачић је оцијенио да је апсурдно да тако значајан инфраструктурни пројекат не буде у функцији, иако је веома важан за транспорт робе и путнички саобраћај.

- То доводи до апсурда у каквој ми земљи живимо, да један појединац може да блокира најважније питање за логистику и прелазак путника - рекао је Рачић у подкасту Срне.

Према његовим ријечима, привреда БиХ данас има далеко већи обим робне размјене него раније, због чега је потребно више функционалних граничних прелаза.

- Наша економија није иста прије десет година и данас. Ми смо неколико пута повећали обим размјене са западном Европом и нама треба далеко већи број граничних прелаза - истакао је Рачић.

Он је навео да тренутно постоји и проблем са бројем прелаза који могу да обављају фитосанитарне контроле.

- Имамо само два гранична прелаза који могу да задовоље услове преласка робе животињског и биљног поријекла - нагласио је Рачић.

Према његовим ријечима, рјешење је у бољој инфраструктури и интеграцији граничних прелаза са сусједним земљама – Србијом и Црном Гором.

- Морамо створити услове да имамо интегрисане граничне прелазе, да се на једном мјесту роба и папири прегледају, а не да се контроле раде на више мјеста. Тиме би убрзали проток и за грађане и превознике - истакао је Рачић.

Коментари (2)
