Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

Извор:

РТРС

07.03.2026

09:26

Коментари:

2
Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ
Фото: АТВ

Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ са Блиског истока, рекао је за РТРС министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

"Обезбијеђено је 800.000 КМ како би се платила три чартет лета", рекао је Амиџић.

Додао је да ће уколико буде потребно више летова средства бити обезбијеђена.

"Процес је покренула Влада Републике Српске. Ми смо завршили дио посла који се односи на обезбјеђивање средстава, а сада је на Министарству иностраних послова да тај лет буде што прије у функцији, односно да што прије имамо чартер лет да би људи коју су на тим просторима могли да се евакуишу и врате у Републику Српску, односно ФБиХ", рекао је Амиџић.

Навео је да су средства оперативна од четвртка и да је сада све до Министарства иностраних послова.

"Вјерујем да ће у што скоријем року ти чартер летови кренути, јер су средства обезбијеђена", нагласио је он.

Срђан Амиџић

Коментари (2)
