Ево колико је 107 радара у Српској евидентирало прекршаја

СРНА

07.03.2026

08:39

У Републици Српској инсталирано је 107 стационарних радара који су у протеклој години евидентирали 299.172 прекршаја, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова /МУП/ Српске.

Стационарни радар који је забиљежио највећи број прекршаја налази се у Бијељини, на магистралном путу у мјесту Драгаљевац, а евидентирао је 22.701 прекршај.

Из МУП-а наводе да је највећи број прекршаја од 13.055 на подручју Бањалуке евидентирао радар у мјесту Карановац.

"Укупан број прекршаја евидентиран путем стационарних радара у 2025. години у Бањалуци је 34.893", рекли су у МУП-у.

Највећа брзина забиљежена стационарним радаром је у мјесту Камичани, град Приједор и износила је 185 километара на час, гдје је највећа допуштена брзина ограничена на 80 километара на час, док је на подручју града Бањалука у улици Крфска гдје је ограничење 40, регистрован прекршај при брзини од 108 километара на час.

У МУП-у истичу да је у прошлој години укупно издато 126.720 прекршајних налога.

Појашњавају да су у складу са одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ за прекорачење брзине прописане новчане казне и заштитне мјере.

Више од 10 до 20 километара на час новчана казна у износу од 50 КМ, више од 20 до 30 километара на час новчана казна у износу од 100 КМ до 300 КМ, два казнена бода и заштитна мјера забрана управљања моторним возилом у трајању од једног до четири мјесеца.

Прекорачење брзине више од 30 километара на час доноси новчану казну од 400 КМ до 1.000 КМ, два казнена бода и заштитну мјера забране управљања моторним возилом у трајању од два до шест мјесеци.

Локације стационарних радара су објављене на интернет страници Ауто-мото савеза Републике Српске.

Радари су постављени на локацијама које су од стране полицијских управа и локалних заједница препознати као критични правци, односно правци на којима је евидентирано највише саобраћајних незгода и најавише удеса са тешким посљедицама, те су у том смислу показали своју оправданост, закључили су у МУП-у.

Радар

prekršaji

Казна

