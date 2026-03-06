Како су медицинари из Рибника спасили живот пацијенту у једној од најтежих интервенција

Драматична борба са крварењем

Љекар и медицинско особље које је учествовало у овом херојском чину, кажу да је ситуација била изузетно драматична, јер се крварење није могло зауставити ни након постављања компресивног завоја и повеске.

- Први пут у девет година рада ми се десило да крварење не могу да зауставим. Било је масивно, као у филму, артеријска крв је ишла у млазу у ваздух - рекла је докторица Данијела Бабић за "Глас".

Према њеним ријечима, пацијент је у кратком времену изгубио доста крви, а тимски рад и присебност били су од пресудног значаја.

Тимска борба за живот

- У том тренутку нема подјеле ко је доктор, ко сестра, сви смо један тим који се бори да спаси живот. Дали смо му око три литре инфузије, као и неколико ампула лијека за заустављање крварења, како би га стабилизовали до Бањалуке - навела је Бабићева.

Истакла је да је у интервенцији, осим ње и медицинске сестре Горане Деспот Галић, учествовао и возач Хитне медицинске помоћи Мијајло Миљановић који им је све вријеме помагао да стабилизују стање пацијента.

- Борба да се крварење стави под контролу трајала је скоро 45 минута. Мислим да нас је само Бог погледао у овој ситуацији, а и многе друге околности које су нам ишле наруку – појаснила је Бабићева и додала да јој је највећи страх био да ли ће пацијент на вријеме стићи до Бањалуке.

Указала је да је рад у мањим домовима здравља често захтјеван, јер се понекад сусрећу са недостатком опреме и кадра, али да у таквим ситуацијама пресудну улогу имају искуство, сналажљивост и спремност цијелог тима да помогне пацијенту.

Трка с временом до Бањалуке

Први контакт са пацијентом у санитетском возилу имала је медицинска сестра Горана Деспот Галић.

- За све нас ово је био велики изазов. Успјели смо да реагујемо брзо и спретно и да га што прије транспортујемо до УКЦ-а. Све вријеме сам била на вези са докторицом, преносила сам јој стање пацијента и слушала њене упуте. Урадили смо све што смо могли, на срећу, све се добро завршило - казала је Деспот Галић

Пацијент је, како каже, током транспорта био стабилан, те није ни био свјестан колико је ситуација озбиљна док није примљен у операциону салу УКЦ-а РС.

- Ријеч је о виталном човјеку и то је сигурно помогло да издржи. Током транспорта сам укључила још седам флаша инфузије, што је око три и по литра течности. Истовремено смо радили компресију и подвезивање ране како бисмо зауставили крварење - казала је Деспот Галић.

Додаје да су се у једном тренутку сви уплашили да би пацијент могао подлећи повреди, али су заједничким напором успјели стабилизовати стање. - Од Рибника до Бањалуке има нешто више од 70 километара и тај пут се, у нормалним околностима пређе за више од сат времена, а ми смо га прешли за 48 минута - закључила је Деспот Галић.

Хитна служба често на великим изазовима

Директор Дома здравља "Др Драган Војводић" у Рибнику Никола Јанковић казао је да у њиховој Хитној служби тешке ситуације нису ријеткост.

- Често имамо сличне интервенције, од тешких неуролошких стања до инфаркта и других хитних случајева - рекао је Јанковић и додао да раду Дома здравља у великој мјери доприноси добра сарадња са Фондом здравственог осигурања и локалном заједницом.

Кадар

Никола Јанковић рекао је да, када је ријеч о кадру, тренутно успијевају да одрже стање стабилним, али у будућности очекује проблеме, посебно када је ријеч о медицинским сестрама и љекарима.

- Медицински радници све чешће одлазе у иностранство, па ће то бити изазов за цијели здравствени систем. Наш Дом здравља има око 35 запослених и покрива општину са око 6.000 становника. Иако је ријеч о малој средини, обим посла је велики - закључио је Јанковић.