Logo
Large banner

Дјевојка са крилима саопштила тужну вијест из болнице: Изгубили смо нашу бебу

06.03.2026

15:59

Коментари:

0
Дејана Бачко Дјевојка са крилима
Фото: Инстаграм

Дејана Бачко, познатија као Дјевојка са крилима, саопштила је путем Инстаграма да је изгубила бебу.

Морамо да подијелимо са вама једну тужну вијест – изгубили смо нашу бебу у 4. мјесецу трудноће. У уторак, током редовног прегледа доктор примјетио да нешто није у реду. Наша беба није имала развијене горње екстремитете, а срце, иако је куцало, имало је озбиљну срчану ману. Тешко је пронаћи праве ријечи за овакве тренутке. Ипак, захвални смо што су љекари на вријеме видјели да нешто није у реду и помогли нам да донесемо најтежу одлуку. Ја добро знам кроз шта сам пролазила током свог живота и никоме на свијету не бих пожељела исти пут.

Дејана Бачко

Друштво

Дјевојка са крилима чека друго дијете: ''Нове боје стижу у живот''

У исто вријеме, бескрајно смо захвални што већ имамо једну здраву, паметну и прелијепу дјевојчицу која је наше највеће благо. Она нас сваки дан подсјећа колико је живот драгоцен. Остаће нам једно тихо сјећање на ову борбу коју смо заједно прошли.Хвала вам свима на подршци - навела је Дејана у својој објави.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Дејана Бачко

беба

дјевојка са крилима

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка са крилима ногама фарба јаја за Васкрс: Снимак све одушевио

Занимљивости

Дјевојка са крилима ногама фарба јаја за Васкрс: Снимак све одушевио

10 мј

0
Дејана, позната као д‌јевојка са крилима, учи бебу исте судбине да стопалима држи бојицу

Сцена

Дејана, позната као д‌јевојка са крилима, учи бебу исте судбине да стопалима држи бојицу

10 мј

0
Дјевојка са крилима ногама склопила и окитила јелку

Занимљивости

Дјевојка са крилима ногама склопила и окитила јелку

1 год

0
Дјевојка са крилима завршила у инвалидским колицима па послала снажну поруку

Сцена

Дјевојка са крилима завршила у инвалидским колицима па послала снажну поруку

1 год

0

Више из рубрике

Ко су наше јединствене жене: приче жена које већ 40 година граде компанију Тропик Малопродаја

Друштво

Ко су наше јединствене жене: приче жена које већ 40 година граде компанију Тропик Малопродаја

2 ч

1
Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста

Друштво

Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста

4 ч

0
Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

Друштво

Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

5 ч

0
Магла сунце

Друштво

Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

7 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

16

09

Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner