Дјевојка са крилима саопштила тужну вијест из болнице: Изгубили смо нашу бебу

06.03.2026
15:59
Дејана Бачко, познатија као Дјевојка са крилима, саопштила је путем Инстаграма да је изгубила бебу.
Морамо да подијелимо са вама једну тужну вијест – изгубили смо нашу бебу у 4. мјесецу трудноће. У уторак, током редовног прегледа доктор примјетио да нешто није у реду. Наша беба није имала развијене горње екстремитете, а срце, иако је куцало, имало је озбиљну срчану ману. Тешко је пронаћи праве ријечи за овакве тренутке. Ипак, захвални смо што су љекари на вријеме видјели да нешто није у реду и помогли нам да донесемо најтежу одлуку. Ја добро знам кроз шта сам пролазила током свог живота и никоме на свијету не бих пожељела исти пут.
