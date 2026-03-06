Logo
Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

Стеван Лулић

06.03.2026

11:03

Фото: АТВ

Полицијска управа Зворник упозорила је грађане на повећан број превара путем друштвених мрежа и позвала све да буду опрезни.

Из полиције наглашавају да се преваре најчешће реализују преко друштвених мрежа, посебно путем Фејсбука и Вибер апликације, као и посредством интернет платформи за купопродају као што је OLX.ba.

"Непозната лица доводе грађане у заблуду са циљем прибављања њихових личних и банкарских података. У комуникацији са грађанима лажно се представљају као купци, продавци или представници одређених служби, након чега од њих траже достављање података о банковним картицама, бројевима рачуна или других личних податка", објашњавају у ПУ Зворник.

Стога, из полиције апелују на грађане да буду опрезни приликом комуникације са непознатим лицима путем интернета, те да не достављају своје личне податке, као ни податке о банковним картицама и рачунима путем сумњивих линкова, порука или непровјерених интернет страница.

"Уколико посумњају на покушај преваре, позивају се да наведено пријаве најближој Полицијској станици", закључује ПУ Зворник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

