Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

Аутор:Стеван Лулић
06.03.2026
11:03
Коментари:0
Полицијска управа Зворник упозорила је грађане на повећан број превара путем друштвених мрежа и позвала све да буду опрезни.
Из полиције наглашавају да се преваре најчешће реализују преко друштвених мрежа, посебно путем Фејсбука и Вибер апликације, као и посредством интернет платформи за купопродају као што је OLX.ba.
Сцена
Угледни политичар залуђен Јеленом Карлеушом
"Непозната лица доводе грађане у заблуду са циљем прибављања њихових личних и банкарских података. У комуникацији са грађанима лажно се представљају као купци, продавци или представници одређених служби, након чега од њих траже достављање података о банковним картицама, бројевима рачуна или других личних податка", објашњавају у ПУ Зворник.
Стога, из полиције апелују на грађане да буду опрезни приликом комуникације са непознатим лицима путем интернета, те да не достављају своје личне податке, као ни податке о банковним картицама и рачунима путем сумњивих линкова, порука или непровјерених интернет страница.
Регион
Филмска превара: Продали мушкарцу стан који није њихов
"Уколико посумњају на покушај преваре, позивају се да наведено пријаве најближој Полицијској станици", закључује ПУ Зворник.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
26
12
23
12
21
12
19
Тренутно на програму
11:10
Од јутра до сутра ЕП250 (12+)
серијски програм
11:55
Телетрговина
телетрговина
12:10
Временска прогноза
временска прогноза
12:15
Од јутра до сутра ЕП251 (12+)
серијски програм
13:00
Телетрговина
телетрговина
13:15
ПарлаТВмент (Р)
информативно политички
14:15
Телетрговина
телетрговина