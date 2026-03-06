Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

Аутор:АТВ
Ваздух је јутрос нездрав у Високом, Какњу, Добоју, Зеници, Тузли и Тешњу, те се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Мјерење у 9.00 часова показало је да индекс квалитета ваздуха у Високом износи 185, у Какњу 179, Добоју 160, Зеници 158, Тузли 155 и Тешњу 153, што спада у категорију нездравог ваздуха.
Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији током боравка напољу морају избјегавати било какве активности, а и остало становништво требало би да избјегава већа напрезања.
У Приједору и Илијашу је индекс 149, Бањалуци 148, Сарајеву 137, Броду 130, Лукавцу 125, Маглају 119, те је ваздух оцијењен као нездрав за осјетљиве групе становништва.
У Вогошћи је индекс 95, Травнику 88, Гацку 84, Требињу 54 и Иван Седлу 52, што указује на умјерено загађен ваздух.
Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 је опасан по здравље.
